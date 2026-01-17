School Holiday : घने कोहरे और शीतलहर के चलते लखीमपुर-खीरी में 17 जनवरी तक स्कूल बंद

पिछले कुछ दिनों से लखीमपुर-खीरी सहित पूरे तराई क्षेत्र में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह के समय सड़कों पर कोहरे की मोटी चादर छाई रहती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मौसम में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा इस मौसम में कई गुना बढ़ जाता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।