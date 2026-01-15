Weather Alert: 15 जनवरी से शीतलहर से राहत, कोहरा बढ़ेगा, 19 जनवरी से पश्चिमी यूपी में बारिश, जाने मौसम का नया अपडेट

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बीते दिनों रात के तापमान में आई तेज गिरावट के कारण शीतलहर का प्रकोप बना रहा। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रुहेलखण्ड मंडलों में रात के समय शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में आने वाली रात तक शीतलहर का असर कुछ हद तक बना रह सकता है और कहीं-कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने और आगामी दो नए पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले पांच से छह दिनों के दौरान चार से छह डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि दर्ज की जा सकती है। इसी तापमान वृद्धि के कारण 15 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी शीतलहर के दौर से धीरे-धीरे निजात मिलने की संभावना है।