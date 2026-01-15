Pankaj Chaudhary: एसआईआर विवाद में भाजपा में खुली जंग, पंकज चौधरी ने सरकार पर डाली मतदाता कटौती की जिम्मेदारी

Organization vs. Government on SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन--SIR ) को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर सरकार और संगठन के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SIR में लगभग चार करोड़ मतदाताओं के नाम कम होने के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराने के बाद अब भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पलटवार करते हुए स्पष्ट रूप से इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी है। पंकज चौधरी का यह बयान न केवल संगठनात्मक असंतोष को उजागर करता है, बल्कि इसे ‘टीम गुजरात’ बनाम ‘टीम योगी’ के रूप में भी देखा जा रहा है।