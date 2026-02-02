2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखीमपुर खेरी

PDA में D का मतलब कभी डिंपल तो कभी…, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का चूं-चूं मुरब्बा है पीडीए

Swami Prasad Maurya On Akhilesh Yadav: पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने अपने बयान में डिंपल यादव का भी जिक्र किया। पढ़िए उनका पूरा बयान।

2 min read
Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Harshul Mehra

Feb 02, 2026

swami prasad maurya took dig at akhilesh yadav know what say about dimple yadav

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Swami Prasad Maurya On Akhilesh Yadav: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अखिलेश यादव की PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) राजनीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल, अखिलेश यादव एक बार फिर 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए PDA पॉलिटिक्स को मजबूत करने में जुटे हुए हैं।

UP News Hindi: स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की इस रणनीति पर निशाना साधते हुए संकेत दिए कि वह आगामी विधानसभा चुनाव अपनी अलग राजनीतिक धारा और एजेंडे के साथ लड़ सकते हैं। उनके बयान से यह साफ झलकता है कि वह समाजवादी पार्टी से दूरी बनाए रखते हुए स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता अपनाने की तैयारी में हैं।

Uttar Pradesh News: स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। हालांकि, उस चुनाव में वह अपनी विधानसभा सीट बचाने में सफल नहीं हो सके थे। अब एक बार फिर उनके ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है।

UP Politics: स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिंपल यादव का किया जिक्र

स्वामी प्रसाद मौर्य अब सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की PDA राजनीति के साथ-साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव को भी निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव के लिए PDA में ‘D’ का मतलब कभी दलित होता है, तो कभी डिंपल।

Lakhimpur Kheri News in Hindi: 'PDA चूं-चूं का मुरब्बा'

मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का PDA “चूं-चूं का मुरब्बा” है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक, जो खुद PDA का सही अर्थ नहीं समझता, वह PDA की राजनीति की बात कैसे कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव PDA का मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी PDA में ‘P’ का अर्थ पिछड़ा बताया जाता है, तो कभी उसे पंडित से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह ‘D’ को कभी दलित कहा जाता है, तो कभी डिंपल यादव से जोड़ दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें

1, 2, 3, 4 फरवरी को मौसम दिखाएगा रौद्र रूप! इन जिलों में होगी झमाझम बारिश
नोएडा
heavy rain expected on february 1 2 3 4 imd issues alert for these districts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AmitShahRoadShow

अखिलेश यादव

political

political news

politics

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Feb 2026 01:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / PDA में D का मतलब कभी डिंपल तो कभी…, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का चूं-चूं मुरब्बा है पीडीए
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेंदुए का बढ़ा आतंक: पिता की आंखों के सामने 4 साल के मासूम का हुआ शिकार

तेंदुए ने 4 साल के मासूम का किया शिकार
लखीमपुर खेरी

लखीमपुर खीरी का मैगलगंज बना गुलाब-जामुन की पहचान, 1941 से चली आ रही मिठास की ऐतिहासिक कहानी

गुलाब-जामुन का शहर: मैगलगंज की मिठास, आजादी से पहले शुरू हुई एक ऐतिहासिक विरासत (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखीमपुर खेरी

घने कोहरे और शीतलहर के चलते लखीमपुर-खीरी में 17 जनवरी तक स्कूल बंद

जिलाधिकारी के निर्देश पर प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक शिक्षण कार्य स्थगित, परीक्षा वाले विद्यालयों को छूट (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखीमपुर खेरी

कलेक्ट्रेट प्रेस वार्ता में कुर्सी न मिलने से नाराज़ भाजपा विधायक योगेश वर्मा बीच कार्यक्रम से बाहर निकले

प्रेस वार्ता में अव्यवस्था पर भड़के विधायक, कुर्सी न मिलने से नाराज़ होकर कार्यक्रम छोड़ बाहर निकले योगेश वर्मा (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखीमपुर खेरी

खीरी में पुलिस का सख्त एक्शन, थाना मैगलगंज पुलिस ने वारंटी अभियुक्त सर्वेश को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता, न्यायालय भेजा गया अभियुक्त (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखीमपुर खेरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.