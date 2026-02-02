PDA में D का मतलब कभी डिंपल तो कभी…, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले- अखिलेश यादव का चूं-चूं मुरब्बा है पीडीए

मीडिया से बातचीत के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की PDA राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का PDA “चूं-चूं का मुरब्बा” है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मुताबिक, जो खुद PDA का सही अर्थ नहीं समझता, वह PDA की राजनीति की बात कैसे कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव PDA का मतलब अपनी सुविधा के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी PDA में ‘P’ का अर्थ पिछड़ा बताया जाता है, तो कभी उसे पंडित से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह ‘D’ को कभी दलित कहा जाता है, तो कभी डिंपल यादव से जोड़ दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।