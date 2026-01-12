BJP MLA: कलेक्ट्रेट प्रेस वार्ता में कुर्सी न मिलने से नाराज़ भाजपा विधायक योगेश वर्मा बीच कार्यक्रम से बाहर निकले

इस घटना ने जिला प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस प्रेस वार्ता में राज्य सरकार की एक अहम योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना था, वहीं मूलभूत व्यवस्थाओं की कमी सामने आना प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।जनप्रतिनिधियों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था न होना न केवल कार्यक्रम की गरिमा को प्रभावित करता है, बल्कि सरकार और पार्टी की छवि पर भी असर डालता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे आयोजनों में प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी होता है। एक निर्वाचित विधायक को बैठने की व्यवस्था न मिलना न सिर्फ असम्मानजनक है, बल्कि यह प्रशासन और आयोजन समिति की गंभीर चूक को भी उजागर करता है।