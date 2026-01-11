Magh Mela:माघ मेले में डिजिटल पहल, मुख्यमंत्री ने मेला सेवा ऐप क्यूआर कोड का किया अनावरण

Mela Seva App: माघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला प्रशासन ने एक अभिनव डिजिटल पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री द्वारा इस व्यवस्था का विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं की सेवा करना ही आज के समय की आवश्यकता है। यह व्यवस्था माघ मेले को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाएगी।