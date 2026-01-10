KGMU धर्मांतरण और यौन शोषण मामला, हंगामे के बाद परिसर में भारी पुलिस फोर्स तैनात

KGMU Religious Conversion Case: राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) में धर्मांतरण के दबाव और यौन शोषण से जुड़े गंभीर मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीते दिन हुए जोरदार हंगामे के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वीसी कार्यालय सहित संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस मामले में केजीएमयू प्रशासन ने चौक कोतवाली में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी डॉ. रमीज मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।