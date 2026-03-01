इजराइल-ईरान जंग का असर: यूपी के हजारों लोग खाड़ी देशों में फंसे, बंकर में छिपकर बचा रहे जान

बुलंदशहर के सांखनी गांव के एक युवक की इसी महीने शादी तय थी और टिकट भी हो चुका था, लेकिन युद्ध शुरू होने से वे वहां फंस गए। पिछले पांच दिन से परिवार की उनसे बात नहीं हो पाई है। बाराबंकी के नौ लोग ईरान के कुम शहर में फंसे हैं। इनमें मौलाना जफर अब्बास और उनके बेटे युसूफ अब्बास फैजी समेत कई लोग शामिल हैं। कुछ वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ रमजान के दौरान गए थे। परिजन सरकार से सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे हैं।