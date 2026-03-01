Iran Israel War: ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत पर भड़के शिया नेता, कहा- खामेनेई हर इंसान के लीडर थे

शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने खामेनेई की मौत पर कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि कल इजरायल और अमेरिका ने जो हमला किया, उसे आतंकी हमला कहा जा रहा है। आज इसने पूरी खाड़ी को जंग में झोंक दिया है। दुनिया को समझना चाहिए कि अमेरिका और इजरायल कैसे पूरी दुनिया में खून-खराबा, नफरत और दहशत फैला रहे हैं। खामेनेई किसी एक देश के लीडर नहीं थे, बल्कि हर दबे-कुचले इंसान, हर मुसलमान और हर इंसान के लीडर थे। कोई नहीं जानता कि यह झगड़ा कहां ले जाएगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ईरान जीतेगा। अन्य शिया नेताओं ने भी अमेरिका और इजरायल को दोषी ठहराया। उन्होंने इसे धोखे की हत्या बताया और बदले की बात की।