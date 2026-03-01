Iran Israel War: ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत के बाद लखनऊ में सड़कों पर उतरे शिया मुसलमान, मुर्दाबाद के लगे नारे

लखनऊ में भी शिया मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया। सड़कों पर उतरकर उन्होंने खामेनेई जिंदाबाद के नारे लगाए। अमेरिका और इजरायल मुर्दाबाद के नारे गूंजे। महिलाएं छाती पीटकर रो रही थीं। एक महिला ने जोर से कहा कि जिनकी नस्लों में धोखा और गद्दारी है, उन्होंने खामेनेई को धोखे से मारा। खामेनेई मेरा शेर था, कयामत तक रहेगा। एक मरेगा, हजार खामेनेई आएंगे। लानत है अमेरिका और इजरायल पर। इनकी नस्लें गद्दार और धोखेबाज हैं।