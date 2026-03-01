Brahmin Prabuddh Sammelan: फरसा लेकर मंच पर पहुंचे निलंबित PCS अधिकारी, लखनऊ कार्यक्रम में मचा हंगामा

मंच से हटाए जाने के कुछ समय बाद अलंकार अग्निहोत्री दोबारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इस बार उनके हाथ में फरसा (पारंपरिक हथियार) था। उन्हें इस रूप में मंच की ओर बढ़ते देख कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई। जैसे ही वे मंच के करीब पहुंचे, उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने इसे विरोध प्रदर्शन का रूप दे दिया, जबकि आयोजक कार्यक्रम की व्यवस्था संभालने में जुट गए। स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों ने तत्काल हस्तक्षेप किया और माहौल को शांत करने का प्रयास किया।