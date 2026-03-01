संघ के साथ यूपी के रण में उतरेगी BJP! विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा

बैठक लखनऊ के निराला नगर में आरएसएस के कार्यालय सरस्वती कुंज में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों पक्षों के कामकाज में बेहतर तालमेल बनाना था। इसमें संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की समीक्षा हुई। साथ ही आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। भाजपा संगठन के विस्तार, 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां और समाज के हर वर्ग को जोड़ने पर भी बात हुई। बैठक का फोकस सरकार की गतिविधियों को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने पर था।