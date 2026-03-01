Lucknow एयरपोर्ट पर 18 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, बैंकॉक से आए दो गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार, डीआरआई को अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खुफिया सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर बैंकॉक से लखनऊ पहुंची फ्लाइट के यात्रियों की विशेष निगरानी की जा रही थी। जैसे ही संदिग्ध यात्रियों ने एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद कस्टम जांच क्षेत्र में प्रवेश किया, डीआरआई अधिकारियों ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की। शुरुआती जांच में यात्रियों के व्यवहार पर संदेह होने के बाद उनके सामान की गहन तलाशी ली गई।