Iran Israel War: खामेनेई की मौत के बाद एक्शन में योगी सरकार, अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने सभी जिलों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। ईरान और खाड़ी देशों पर हमलों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। सभी जिलों को दोबारा चेतावनी दी गई है। लखनऊ समेत कई जिलों में हो रहे प्रदर्शनों पर पुलिस की पैनी नजर है। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि शिया बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। त्योहारों के दौरान अराजक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने या हिंसक प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटने के आदेश हैं। पुलिस किसी भी स्थिति को संभालने के लिए तैयार है।