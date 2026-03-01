खामनेई की मौत के बाद यूपी में सड़कों पर निकले महिलाएं, बच्चे और पुरुष हाथ में पोस्टर लेकर रो रहे

लखनऊ : अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। खामनेई की मौत के बाद यूपी में भी शिया समुदाय के मुस्लिम भावुक हो गए। लखनऊ में हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और पुरुष सड़कों पर उतर आए। लोग हाथों में पोस्टर लिए रोते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों की मीटिंग ली और एहतियात बरतने के निर्देश दिए।