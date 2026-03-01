1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

IPS Promotion: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने डीजी, 1994 बैच अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

IPS Prakash D Promoted as Director General of Police: उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और एडीजी रेलवे प्रकाश डी को पदोन्नति देकर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। 1994 बैच के अधिकारी को बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 01, 2026

यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने पुलिस महानिदेशक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) ,

यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने पुलिस महानिदेशक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) ,

IPS Promotion News: उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। वर्तमान में एडीजी रेलवे के पद पर तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रकाश डी को पदोन्नति देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजी) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी पदोन्नति को पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रकाश डी को उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदोन्नति के बाद वे उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारियों में शामिल हो गए हैं।

अनुभव और कार्यशैली के लिए पहचान

प्रकाश डी भारतीय पुलिस सेवा के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एडीजी रेलवे के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। रेलवे स्टेशनों पर निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और पुलिस समन्वय प्रणाली को मजबूत करने के उनके प्रयासों को काफी सराहा गया।

कई अहम पदों पर निभाई जिम्मेदारी

अपने लंबे पुलिस करियर में प्रकाश डी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और जोनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने फील्ड पोस्टिंग से लेकर मुख्यालय स्तर तक प्रशासनिक अनुभव हासिल किया है। संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था संभालने से लेकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक उनकी कार्यशैली प्रभावी मानी जाती रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, वे अनुशासन, पारदर्शिता और टीमवर्क को प्राथमिकता देने वाले अधिकारी हैं। यही कारण है कि उन्हें पुलिस संगठन में एक सक्षम प्रशासक के रूप में देखा जाता है।

पुलिस व्यवस्था को मिलेगी नई दिशा

विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकाश डी की पदोन्नति से पुलिस प्रशासन में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के स्तर पर मजबूती आएगी। बदलते अपराध स्वरूप, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और संगठित अपराध जैसे विषयों पर उनके अनुभव का लाभ पुलिस विभाग को मिलेगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में कानून-व्यवस्था को मजबूत रखना और पुलिसिंग को तकनीक आधारित बनाना शामिल है। ऐसे में नए पुलिस महानिदेशक के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

पुलिस महकमे में खुशी का माहौल

पदोन्नति की खबर सामने आते ही पुलिस विभाग में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में विभाग के और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई।

ये भी पढ़ें

ख़ामेनई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक, कैंडल मार्च की तैयारी
लखनऊ
आयतुल्लाह ख़ामेनई की शहादत पर लखनऊ में तीन दिन का शोक घोषित, काले परचम और कैंडल मार्च की तैयारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 09:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IPS Promotion: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने डीजी, 1994 बैच अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

इजराइल-ईरान जंग का असर: यूपी के हजारों लोग खाड़ी देशों में फंसे, बंकर में छिपकर बचा रहे जान

Israel-Iran War
लखनऊ

खामनेई की मौत के बाद यूपी में सड़कों पर निकले महिलाएं, बच्चे और पुरुष हाथ में पोस्टर लेकर रो रहे

लखनऊ

चार दिन से बंद थी बिरयानी की दुकान, डीप फ्रीजर खोलते ही उड़े होश…तुरंत पहुंची पुलिस

लखनऊ की खबर
लखनऊ

Pharmacist Vacancy 2026: फार्मेसी कोर्स कर चुके युवाओं के लिए बढ़िया मौका, 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Pharmacist Vacancy 2026
शिक्षा

Iran Israel War: खामेनेई की मौत के बाद एक्शन में योगी सरकार, अराजकता फैलाने वालों की खैर नहीं

खामेनेई की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट!
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.