IPS Promotion: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने डीजी, 1994 बैच अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

प्रकाश डी भारतीय पुलिस सेवा के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एडीजी रेलवे के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। रेलवे स्टेशनों पर निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और पुलिस समन्वय प्रणाली को मजबूत करने के उनके प्रयासों को काफी सराहा गया।