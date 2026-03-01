IPS Promotion: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने डीजी, 1994 बैच अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

यूपी पुलिस में बड़ा बदलाव: एडीजी रेलवे प्रकाश डी बने पुलिस महानिदेशक (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) ,
IPS Promotion News: उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। वर्तमान में एडीजी रेलवे के पद पर तैनात वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रकाश डी को पदोन्नति देते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजी) के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी पदोन्नति को पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय माना जा रहा है।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रकाश डी को उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पदोन्नति के बाद वे उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष अधिकारियों में शामिल हो गए हैं।
प्रकाश डी भारतीय पुलिस सेवा के अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एडीजी रेलवे के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और अपराध नियंत्रण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए। रेलवे स्टेशनों पर निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाने, तकनीकी संसाधनों के उपयोग और पुलिस समन्वय प्रणाली को मजबूत करने के उनके प्रयासों को काफी सराहा गया।
अपने लंबे पुलिस करियर में प्रकाश डी ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और जोनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने फील्ड पोस्टिंग से लेकर मुख्यालय स्तर तक प्रशासनिक अनुभव हासिल किया है। संवेदनशील जिलों में कानून-व्यवस्था संभालने से लेकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तक उनकी कार्यशैली प्रभावी मानी जाती रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, वे अनुशासन, पारदर्शिता और टीमवर्क को प्राथमिकता देने वाले अधिकारी हैं। यही कारण है कि उन्हें पुलिस संगठन में एक सक्षम प्रशासक के रूप में देखा जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रकाश डी की पदोन्नति से पुलिस प्रशासन में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के स्तर पर मजबूती आएगी। बदलते अपराध स्वरूप, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और संगठित अपराध जैसे विषयों पर उनके अनुभव का लाभ पुलिस विभाग को मिलेगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में कानून-व्यवस्था को मजबूत रखना और पुलिसिंग को तकनीक आधारित बनाना शामिल है। ऐसे में नए पुलिस महानिदेशक के रूप में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पदोन्नति की खबर सामने आते ही पुलिस विभाग में खुशी और उत्साह का माहौल देखा गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें बधाई दी और उनके नेतृत्व में विभाग के और अधिक मजबूत होने की उम्मीद जताई।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग