अयातुल्ला खामेनेई के निधन पर लखनऊ में उमड़ा जनसैलाब, शिया समुदाय का जोरदार प्रदर्शन

अयातुल्ला खामेनेई के निधन की खबर मिलते ही शिया बहुल इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। इमामबाड़ों, मजलिस स्थलों और धार्मिक संस्थानों पर काले परचम लगाए जाने लगे। बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर सड़कों पर उतरे और सामूहिक रूप से मातम मनाया। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा-सभी की आंखें नम थीं। कई लोग रोते हुए धार्मिक नारे लगा रहे थे। लोगों का कहना था कि अयातुल्ला खामेनेई केवल ईरान के नेता नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शिया समुदाय के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे।