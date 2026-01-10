KGMU बवाल में प्रशासन सख्त, VC कार्यालय में तोड़फोड़ और मोबाइल गायब होने पर पुलिस में तहरीर

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ( KGMU) में शुक्रवार को हुए बवाल ने प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद केजीएमयू प्रशासन ने चौक कोतवाली में लिखित तहरीर देकर कुलपति कार्यालय में तोड़फोड़, मोबाइल फोन गायब होने और कानूनी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। यह तहरीर केजीएमयू के चीफ प्रॉक्टर आर.ए.एस. कुशवाहा की ओर से दी गई है, जिसमें महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की मौजूदगी में हुई अराजकता का विस्तृत विवरण दर्ज कराया गया है।