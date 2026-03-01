यूपी में 40 डिग्री पारा के बाद झमाझम बारिश और तेज हवाओं के आसार, ओलावृष्टि की चेतावनी

इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 15 और 16 मार्च को तराई और पश्चिमी जिलों में बारिश तथा मध्य उत्तर प्रदेश में बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं का असर बढ़ सकता है। पूर्वी तराई के कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत आसपास के इलाकों में ओले गिरने की संभावना है।