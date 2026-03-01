चंद्रशेखर मेरा शिकार है…कोई भी बीच में न आए; अब अगला हमला इसपर होगा- स्वाति अघोरी

आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले के बाद से ही सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर स्वाति अघोरी अब तक पुलिस की पकड़ से दूर क्यों है। साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस फेसबुक प्रोफाइल से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, वह अब तक सक्रिय कैसे है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि स्वाति अघोरी नाम का यह अकाउंट असली है या फर्जी और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं।