रेलवे में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, प्रयागराज में हाउस सर्जन के पदों पर सीधी भर्ती, इंटरव्यू के बाद मिलेगी नियुक्ति

उत्तर मध्य रेलवे ने चिकित्सा क्षेत्र के युवाओं के लिए करियर का एक नया अवसर खोला है। रेलवे प्रशासन केंद्रीय चिकित्सालय, प्रयागराज में हाउस सर्जन (हाउस ऑफिसर) के पदों पर भर्ती करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन सीधे वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। जारी विज्ञापन के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का पूर्व आवेदन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे साक्षात्कार में शामिल होना होगा।