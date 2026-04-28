इलाहाबाद हाई कोर्ट का मृतक आश्रित नौकरी पर बड़ा आदेश: बहु को नहीं माना पात्र, दिया यह आदेश

Allahabad High Court's big order on deceased dependent jobs: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मृतक की नौकरी को लेकर के हकदार को लेकर बड़ा निर्णय दिया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि मृतक आश्रित की जगह नौकरी के लिए वही पात्रता रखता है जो मृत्यु के समय परिवार का सदस्य होगा। बाद में परिवार के सदस्य बनने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय देते हुए हाईकोर्ट ने माना कि मृतक आश्रित की नौकरी कमाऊ सदस्य की मौत होने के कारण होने वाली आर्थिक स्थिति की भरपाई के लिए है। यह आदेश देते हुए एक बहू की याचिका को निरस्त कर दिया। जिसकी सास की मृत्यु हो चुकी थी।