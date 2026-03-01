यूपी में शिक्षक भर्ती अपडेट, 1,113 नए चयनितों को मिली नौकरी, 19 मार्च तक तैनाती के आदेश

दरअसल, यह भर्ती प्रक्रिया करीब 13 साल पहले 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। समय के साथ कई पद खाली रह गए, जिसके बाद नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कानूनी लड़ाई शुरू की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2025 के आदेश और शासन के 19 जुलाई 2025 के निर्देशों के अनुपालन में परिषद ने उन अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे, जिन्होंने 31 दिसंबर 2019 से पहले याचिकाएं दाखिल की थीं और चयनित कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे।