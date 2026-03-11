Vande Bharat Express: घाटे में चल रही प्रयागराज-गोरखपुर वंदे भारत पर संकट, रेलवे बोर्ड लेगा अंतिम फैसला

Vande Bharat Train Update: देश की प्रीमियम ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। लगातार कम यात्रियों और आर्थिक नुकसान के कारण प्रयागराज–गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन बंद करने पर विचार किया जा रहा है। रेलवे के स्थानीय अधिकारियों ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है, हालांकि अंतिम निर्णय अभी रेलवे बोर्ड को लेना है। रेलवे सूत्रों के अनुसार यदि रेलवे बोर्ड से सहमति मिलती है तो आने वाले समय में इस ट्रेन का संचालन बंद किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस रूट पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से काफी कम है, जिसके कारण रेलवे को लगातार आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।