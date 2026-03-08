8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

चलती ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, नाक काटने की कोशिश, शंकराचार्य पर लगाया था आरोप

रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में प्रयागराज जा रहे आशुतोष ब्रह्मचारी पर रविवार सुबह फतेहपुर और सिराथू स्टेशन के बीच अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Mar 08, 2026

आशुतोष ब्रह्मचारी पर धारदार हथियार से हमला

आशुतोष ब्रह्मचारी पर धारदार हथियार से हमला

Ashutosh Brahmachari Attack news: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट में यौन उत्पीड़न का केस दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर चलती ट्रेन में हमला होने का मामला सामने आया है। यह घटना आज हुई जब वह रीवा एक्सप्रेस ट्रेन से प्रयागराज जा रहे थे। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया है कि अज्ञात हमलावर ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया और उनकी नाक काटने की कोशिश की।

फतेहपुर और सिराथू स्टेशन के बीच हुआ हमला

जानकारी के अनुसार यह हमला रविवार सुबह करीब 5 बजे हुआ। उस समय ट्रेन फतेहपुर और कौशांबी जिले के सिराथू रेलवे स्टेशन के बीच से गुजर रही थी। आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि हमलावर अचानक उनके पास आया और धारदार हथियार से उनके चेहरे और हाथ पर कई वार किए। हमले के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं और काफी खून भी बहा।

टॉयलेट में बंद होकर बचाई जान

हमले के बाद आशुतोष ब्रह्मचारी ने किसी तरह खुद को बचाया। उन्होंने तुरंत ट्रेन के टॉयलेट में जाकर खुद को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद उन्होंने जीआरपी (रेलवे पुलिस ) को फोन कर घटना की जानकारी दी। उनकी सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घायल होने के बावजूद उन्होंने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शिष्य पर लगाया आरोप

प्रयागराज जीआरपी को दी गई लिखित शिकायत में आशुतोष ब्रह्मचारी ने इस हमले के लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके एक शिष्य को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि पहले भी उन्हें धमकियां मिल चुकी थीं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की सत्यता का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए थे गंभीर आरोप

इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि एक आश्रम में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए थे और उन्हें इस मामले में आरोपी बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी कहा था कि जो लोग गंगा मां को गंदा बताते हैं, उन्हें गंगा में स्नान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद मामला और चर्चा में आ गया था। अब ट्रेन में हुए हमले के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 09:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / चलती ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, नाक काटने की कोशिश, शंकराचार्य पर लगाया था आरोप

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम विभाग की चेतावनी, अब अगले 5 दिनों तक बढ़ेगा तापमान, गर्मी बढ़ने के आसार

प्रयागराज

महिला रेलकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत, अब एक क्लिक में दर्ज होगी शिकायत, दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी मुक्ति

प्रयागराज

8 मार्च को दिल्ली जाना होगा मुश्किल, टिकट काउंटर हुआ बंद, जानें क्या है वजह

Middle East Crisis Flight Cancellations
प्रयागराज

मार्च में ही तपने लगा प्रदेश, 35°C तक पहुंचा पारा, दोपहर में बाहर निकलना हो रहा मुश्किल

Weather News: अब पड़ेगी भीषण गर्मी, मौसम साफ होते ही जिले का तापमान पहुंचा 40 डिग्री, दोपहर में सूनी होने लगीं सड़कें
प्रयागराज

खुशखबरी: होली के बाद वापसी होगी आसान, प्रयागराज से दिल्ली के लिए 6, 7 और 9 मार्च को विशेष ट्रेनें

होली स्पेशल ट्रेन, फोटो सोर्स- पत्रिका
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.