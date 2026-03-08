चलती ट्रेन में आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला, नाक काटने की कोशिश, शंकराचार्य पर लगाया था आरोप

इससे पहले आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि एक आश्रम में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई लोगों के नाम भी लिए थे और उन्हें इस मामले में आरोपी बताया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह भी कहा था कि जो लोग गंगा मां को गंदा बताते हैं, उन्हें गंगा में स्नान करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद मामला और चर्चा में आ गया था। अब ट्रेन में हुए हमले के बाद यह मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।