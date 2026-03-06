खुशखबरी: होली के बाद वापसी होगी आसान, प्रयागराज से दिल्ली के लिए 6, 7 और 9 मार्च को विशेष ट्रेनें

Holi special train between Prayagraj and Delhi: उत्तर मध्य रेलवे होली के बाद यात्रियों के वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने जा रही है। यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से 21:30 पर खुलेगी, जो दूसरे दिन सुबह 9:00 बजे दिल्ली पहुंचेगी।‌ जबकि दिल्ली से यह ट्रेन 10:15 पर खुलेगी और 23:45 पर प्रयागराज पहुंचेगी। उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 04143, 04144, 04145, 04146, 04147, 04148 ट्रेन नंबर के साथ विशेष गाड़ियां चलेंगी। जिसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इनमें सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त स्लीपर और एयर कंडीशन के डिब्बे भी होंगे।