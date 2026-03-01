UP Board Exam 2026: जिन कॉपियों में मिलेंगे पैसे, उनकी नहीं होगी जांच

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि कई परीक्षार्थियों में यह गलतफहमी होती है कि उत्तर पुस्तिका में रुपये रखने से परीक्षक प्रभावित होकर उन्हें अधिक अंक दे देंगे। उन्होंने इसे पूरी तरह भ्रामक बताया। इसी वजह से परीक्षा शुरू होने से पहले जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए थे कि केंद्र व्यवस्थापकों के माध्यम से हर परीक्षा कक्ष में यह घोषणा कराई जाए कि छात्र-छात्राएं उत्तर पुस्तिका में रुपये बिल्कुल न रखें।