UP SI Exam 2026: 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, पेपर लीक पर 3 टेलीग्राम चैनल पर FIR

UP SI Exam 2026: उत्तर प्रदेश में दरोगा (UP SI Exam 2026) की भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा दो दिन यानी 14 और 15 मार्च को आयोजित की जा रही है। हर दिन दो पालियां होंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचना जरूरी है।