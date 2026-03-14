14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

UP SI Exam 2026: 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, पेपर लीक पर 3 टेलीग्राम चैनल पर FIR

UPPBPB ने परीक्षा से पहले पेपर लीक का दावा करने वाले तीन टेलीग्राम चैनलों पर FIR दर्ज कराई है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, घड़ी, ज्वैलरी, बैग, किताबें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना सख्त मना है।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Anuj Singh

Mar 14, 2026

UP SI Exam 2026: उत्तर प्रदेश में दरोगा (UP SI Exam 2026) की भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। यह परीक्षा दो दिन यानी 14 और 15 मार्च को आयोजित की जा रही है। हर दिन दो पालियां होंगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को समय पर पहुंचना जरूरी है।

कितने पद और कितने अभ्यर्थी

इस भर्ती के जरिए कुल 4,543 पदों पर नियुक्ति होगी। परीक्षा के लिए 15 लाख 75 हजार 760 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें 11 लाख 66 हजार 386 पुरुष और 4 लाख 9 हजार 374 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBB) ने पूरे राज्य में यह परीक्षा कराई जा रही है।

परीक्षा केंद्रों की जानकारी

परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में कुल 1,090 केंद्रों पर होगी। सिर्फ सरकारी संस्थानों को ही केंद्र बनाया गया है। जैसे- राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सरकारी डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। प्रयागराज जिले में अकेले 43 केंद्र बनाए गए हैं।

नकल रोकने के सख्त इंतजाम

परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और नकल मुक्त रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। वे केंद्रों का बार-बार निरीक्षण करेंगे। गोपनीय परीक्षा सामग्री को CCTV की नजर में लाकर डबल लॉक में रखा जाएगा। बोर्ड ने साफ कहा है कि परीक्षा की शुचिता बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

टेलीग्राम चैनलों पर FIR

परीक्षा से पहले UPPBB ने तीन टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इन चैनलों पर दावा किया जा रहा था कि दरोगा परीक्षा का पेपर 10 से 12 हजार रुपये में उपलब्ध है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में नकल विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

परीक्षा केंद्र पर क्या न लाएं

अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर ये चीजें बिल्कुल न लाएं, वरना परीक्षा देने नहीं दिया जाएगा:

  • किताबें, नोट्स, पढ़ाई की कोई सामग्री
  • कागज, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, स्केल
  • कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन
  • कोई भी घड़ी, ज्वैलरी, बटुआ/पर्स, चाबी, काला चश्मा
  • हैंडबैग, टोपी, खाने-पीने का सामान, सिगरेट, लाइटर, गुटखा

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Mar 2026 07:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / UP SI Exam 2026: 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, पेपर लीक पर 3 टेलीग्राम चैनल पर FIR

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

ट्रेन में हुए हमले को लेकर आशुतोष महाराज का बड़ा बयान, जांच नहीं हुई तो दे दूंगा जान

आशुतोष ब्रह्मचारी की आत्महत्या की चेतावनी
प्रयागराज

चंद्रशेखर मेरा शिकार है…कोई भी बीच में न आए; अब अगला हमला इसपर होगा- स्वाति अघोरी

प्रयागराज

UP Board Exam 2026: जिन कॉपियों में मिलेंगे पैसे, उनकी नहीं होगी जांच

bijnor up board exam 119 centers 2026
प्रयागराज

रेलवे में डॉक्टर बनने का सुनहरा मौका, प्रयागराज में हाउस सर्जन के पदों पर सीधी भर्ती, इंटरव्यू के बाद मिलेगी नियुक्ति

निजी अस्पतालों में बढ़ती सिजेरियन डिलीवरी पर कार्रवाई के निर्देश
प्रयागराज

महाकुंभ से वायरल हुई नीली आंखों वाली मोनालिसा ने दूसरे धर्म के युवक से की शादी, फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा बोले- हुई लव जिहाद का शिकार

Monalisa marriage controversy
प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.