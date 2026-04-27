झुलसाती गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश जानें IMD का Latest अपडेट

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके कानपुर मंडल (इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात), आगरा, झांसी, प्रयागराज और बनारस में बारिश होने की संभावना है। लेकिन यह बारिश फुटकर में होगी। कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं बौछारें और कहीं हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बढ़ते तापमान में भी रोक लगेगी। यह मौसमी गतिविधियां आज जम्मू और कश्मीर से शुरू होंगी, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी।मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर मंडल में हल्की-फुल्की बारिश होगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में कमी आएगी, लेकिन हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।