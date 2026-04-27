झुलसाती गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश जानें IMD का Latest अपडेट

फोटो सोर्स- पत्रिका
IMD alert regarding western disturbance: मौसम विभाग के अनुसार, 28 अप्रैल से 2 मई के बीच तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। जिसके कारण उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। दोपहर के बाद बादल आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे सूरज की तपन कम होगी।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके कानपुर मंडल (इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात), आगरा, झांसी, प्रयागराज और बनारस में बारिश होने की संभावना है। लेकिन यह बारिश फुटकर में होगी। कहीं धूल भरी आंधी तो कहीं बौछारें और कहीं हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बढ़ते तापमान में भी रोक लगेगी। यह मौसमी गतिविधियां आज जम्मू और कश्मीर से शुरू होंगी, जो धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी।मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर मंडल में हल्की-फुल्की बारिश होगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में कमी आएगी, लेकिन हीट इंडेक्स बढ़ जाएगा, जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार 28 अप्रैल को आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही 29, 30 अप्रैल और 1 और 2 मई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। 3 मई से मौसम के सामान्य होने की जानकारी दी गई है।
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी हेलो अलर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार 28 अप्रैल को आंधी-तूफान के साथ बिजली चमकने की संभावना है, यह येलो अलर्ट 29, 30, और 1 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। 2 अप्रैल से मौसम के सामान्य होने की संभावना है। कोई भी वार्निंग या अलर्ट जारी नहीं किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में बांदा एक बार फिर सबसे गर्म जिला रहा, यहां का अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि प्रयागराज का 45.7, फुरसतगंज का 44.7, हमीरपुर का 44.2 और कानपुर नगर का 44.01 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। नजीबाबाद का तापमान 39.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बलिया का 37.5 डिग्री और गोरखपुर का 38.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
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