ट्रेन में हुए हमले को लेकर आशुतोष महाराज का बड़ा बयान, जांच नहीं हुई तो दे दूंगा जान

आशुतोष महाराज ने प्रयागराज जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नामजद FIR होने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। उनका बयान भी ठीक से दर्ज नहीं किया गया। वे दावा करते हैं कि जीआरपी के लोग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रभाव में हैं। खासकर जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा पर आरोप है कि वे अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं और सब उनके कहने पर कर रहे हैं। आशुतोष महाराज ने मांग की कि जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जीआरपी एसपी होंगे।