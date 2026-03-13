ट्रेन में हुए हमले को लेकर आशुतोष महाराज का बड़ा बयान, जांच नहीं हुई तो दे दूंगा जान

आशुतोष ब्रह्मचारी की आत्महत्या की चेतावनीSource- X
Ashutosh Brahmachari Suicide Warning: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुदकुशी की चेतावनी दी है। यह मामला प्रयागराज में चल रहा है और काफी विवादास्पद बन गया है। आशुतोष महाराज ने गुरुवार को प्रेस में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषियों को सजा नहीं मिली, तो वे अपनी जान दे देंगे।
आशुतोष महाराज ने बताया कि वे चलती ट्रेन में हमले का शिकार हुए थे। रीवा एक्सप्रेस में गाजियाबाद से प्रयागराज आते समय उन पर धारदार हथियार से हमला हुआ। वे ट्रेन के टॉयलेट में बंद होकर जान बचा पाए। इस हमले के बाद उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण भी हुआ, लेकिन अभी तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। वे अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों के हाथ से मरने से बेहतर है कि खुद मर जाऊं।
आशुतोष महाराज ने प्रयागराज जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नामजद FIR होने के बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा। उनका बयान भी ठीक से दर्ज नहीं किया गया। वे दावा करते हैं कि जीआरपी के लोग शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के प्रभाव में हैं। खासकर जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा पर आरोप है कि वे अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य हैं और सब उनके कहने पर कर रहे हैं। आशुतोष महाराज ने मांग की कि जांच किसी निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जीआरपी एसपी होंगे।
आशुतोष महाराज ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे एक पत्र लिखेंगे। इसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी, दिवेश शर्मा (मथुरा), जीआरपी प्रयागराज के एसपी और प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम शामिल होंगे। इस पत्र के बाद वे अपनी जान दे देंगे।
आशुतोष महाराज ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है। वे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। आशुतोष ने कहा कि उन्होंने पहले भी मेडिकल बोर्ड से जांच कराने की मांग की थी। प्रयागराज के सीएमओ को ईमेल और फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने फिर से निवेदन किया कि आज ही उनका मेडिकल बोर्ड कराकर सच्चाई सामने लाई जाए। आशुतोष ब्रह्मचारी शंकराचार्य पर बच्चों के यौन शोषण का आरोप लगा चुके हैं और कोर्ट में केस चल रहा है। अब उनकी खुदकुशी की धमकी ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है।
