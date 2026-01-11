फर्जी BAMS डिग्री रैकेट का भंडाफोड़, STF ने प्रयागराज से अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना दबोचा

STF Action Fake BAMS Degree: उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में फर्जी बीएएमएस (BAMS) डिग्री, मार्कशीट और मेडिकल प्रमाणपत्र तैयार कर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का स्पेशल टास्क फोर्स (STF) प्रयागराज ने पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के मुख्य सरगना मो. तारूक को प्रयागराज के करेली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई STF फील्ड यूनिट प्रयागराज के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह न केवल शैक्षिक धोखाधड़ी में संलिप्त था, बल्कि फर्जी मेडिकल डिग्रियों के आधार पर इलाज कर आम जनता के स्वास्थ्य से भी खुला खिलवाड़ कर रहा था।