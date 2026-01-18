UP Rain Alert: पश्चिमी विक्षोभ से यूपी का मौसम बदला, कोहरा-बारिश बढ़ी, 48 घंटों में तापमान में राहत

पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, जिसके चलते कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप बना हुआ था। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद अब इस गिरावट पर विराम लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही शीतलहर अब समाप्त हो चुकी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों जैसे हरदोई, बाराबंकी और बलिया में बीती रात शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही। विशेष रूप से हरदोई में 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात मानी जा रही है।