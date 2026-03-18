योगी सरकार के 9 साल पूरे, सीएम बोले- अब न दंगे, न कर्फ्यू का डर, रमजान और नवरात्रि साथ-साथ

मुख्यमंत्री ने कहा, 'पहले की सरकारों में लोग आत्महत्या के लिए मजबूर थे। कारीगर और श्रमिक बनकर पलायन करना पड़ता था। बेटियों और व्यापारियों को सुरक्षा नहीं थी और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था।' उन्होंने कहा कि नौकरी निकलते ही विवाद और अव्यवस्था खड़ी हो जाती थी, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं।