बेटी और 3 साल की नातिन के सामने दामाद की हत्या, ससुर ने पटरे से पीट-पीटकर मार डाला

विष्णु अपनी पत्नी साक्षी और तीन वर्षीय बेटी अर्चिता के साथ प्रतापगढ़ में रहता था। मंगलवार को साक्षी की जिद पर विष्णु परिवार के साथ ससुराल पहुंचा था। खाना खाने के बाद रात करीब 10 बजे उसका ससुर तीर्थराज से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। आरोप है कि गुस्से में ससुर ने चारपाई का लकड़ी का पटरा उठाया और दामाद के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोट लगने से विष्णु खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के दौरान बीच-बचाव करने आई पत्नी को भी घायल हो गई। तीन साल की बच्ची यह पूरी घटना देखती रही।