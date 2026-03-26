क्या संजय निषाद के आंसुओं का तोड़ बनेंगी ‘रुक्मिणी देवी’? विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश का दांव

यह नियुक्ति सिर्फ महिला सभा का सामान्य बदलाव नहीं लगती। माना जा रहा है कि यह सपा की PDA रणनीति (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) का हिस्सा है। सपा निषाद-मल्लाह समुदाय के वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहती है। यूपी में निषाद समुदाय काफी बड़ी पिछड़ी जाति है। खासकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में इनका अच्छा प्रभाव है। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस समुदाय को मजबूती से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निषाद समुदाय मुख्य रूप से नदी-नालों से जुड़ा हुआ है। मछली पकड़ना, नाव चलाना इनके पारंपरिक काम हैं। इस समुदाय में कई उपजातियां हैं जैसे मल्लाह, केवट, बिंद आदि। सपा इन वोटों को NDA से अलग करके अपने PDA फॉर्मूले में शामिल करना चाहती है।