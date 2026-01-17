2027 चुनाव से पहले गरमाई सियासत, मायावती के बयान पर शिवपाल यादव का तीखा पलटवार

UP Politics Heats Up: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाज़ी तेज़ हो गई है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती द्वारा 2027 में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान और गेस्ट हाउस कांड को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के बयान पर सपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस कांड पर सुप्रीम कोर्ट से समाजवादी पार्टी को क्लीन चिट मिल चुकी है, ऐसे में इस मुद्दे पर न उन्हें बोलना चाहिए और न ही हमें। शिवपाल यादव ने मायावती के बयान को राजनीतिक मजबूरी बताते हुए कहा कि चुनाव नज़दीक आते ही पुराने मुद्दों को उछालना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है और जनता बदलाव के मूड में है।