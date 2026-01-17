17 जनवरी 2026,

शनिवार

लखनऊ

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे बना विकास का कॉरिडोर, तीन जिलों में खुलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब

Agra Lucknow Expressway News: आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई धुरी बनता जा रहा है। UPEIDA द्वारा फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने की योजना से निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 17, 2026

फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में विकसित होंगे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में विकसित होंगे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

Agra Lucknow Expressway : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एक अहम भूमिका निभाता जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में अत्याधुनिक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जो प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने में सहायक होंगे।

एक्सप्रेसवे के साथ उद्योगों को नई रफ्तार

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पहले ही प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत कर चुका है। अब इसके आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाने से यह मार्ग सिर्फ परिवहन का जरिया ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का कॉरिडोर बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

UPEIDA की महत्वाकांक्षी योजना

UPEIDA द्वारा प्रस्तावित IMLC परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर विकसित करना है। इन क्लस्टर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर-रेडी ज़ोन, बेहतर सड़क संपर्क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।

फिरोजाबाद: कांच उद्योग को मिलेगा नया विस्तार

फिरोजाबाद पहले से ही अपने विश्वप्रसिद्ध कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रस्तावित IMLC से यहां के पारंपरिक कांच उद्योग को आधुनिक तकनीक, बेहतर लॉजिस्टिक्स और नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी। इस क्लस्टर में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स,पैकेजिंग और एक्सपोर्ट आधारित उद्योग,वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन सुविधाएं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि निर्यात में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

कन्नौज: सुगंध और कृषि आधारित उद्योगों का हब

कन्नौज को देश की इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सुगंध उद्योग पर आधारित है। IMLC के माध्यम से कन्नौज में एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स,परफ्यूम और फ्रेगरेंस उद्योग,फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग,कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन संभव हो सकेगी।

इटावा: रणनीतिक स्थिति का मिलेगा लाभ

इटावा की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के मध्य में स्थित होने के कारण इटावा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभर सकता है। यहां विकसित होने वाला IMLC,मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स,वेयरहाउसिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आदर्श माना जा रहा है। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों तक तेज़ और सस्ती आपूर्ति संभव होगी।

निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर

सरकार और UPEIDA का लक्ष्य इन क्लस्टर्स को ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप विकसित करना है। भूमि आवंटन, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, टैक्स इंसेंटिव और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित करेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों की रुचि बढ़ेगी।

रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा

IMLC परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। स्थानीय युवाओं को अपने ही जिलों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे पलायन में कमी आएगी। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण के नए रास्ते भी खुलेंगे।

लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पर विशेष जोर

इन क्लस्टर्स में आधुनिक वेयरहाउस, कोल्ड चेन, ट्रक टर्मिनल और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और उद्योगों की लागत में कमी आएगी।आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे की तेज़ कनेक्टिविटी इन सुविधाओं को और प्रभावी बनाएगी।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया आयाम

आर्थिक जानकारों के अनुसार, यह पहल उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगी। इससे राज्य की जीडीपी में वृद्धि, निर्यात बढ़ोतरी और औद्योगिक संतुलन को मजबूती मिलेगी।

कोहरे में बढ़ोतरी, शीतलहर से राहत लेकिन शीत दिवस की संभावना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

Published on:

17 Jan 2026 08:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे बना विकास का कॉरिडोर, तीन जिलों में खुलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब

