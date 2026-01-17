आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे बना विकास का कॉरिडोर, तीन जिलों में खुलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब

Agra Lucknow Expressway : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एक अहम भूमिका निभाता जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में अत्याधुनिक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जो प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने में सहायक होंगे।