आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे बना विकास का कॉरिडोर, तीन जिलों में खुलेंगे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब

फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में विकसित होंगे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग व लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Agra Lucknow Expressway : उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे एक अहम भूमिका निभाता जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) द्वारा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर (IMLC) विकसित करने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना के तहत फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज में अत्याधुनिक औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जाएंगे, जो प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नया आकार देने में सहायक होंगे।
आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पहले ही प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत कर चुका है। अब इसके आसपास औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब विकसित किए जाने से यह मार्ग सिर्फ परिवहन का जरिया ही नहीं, बल्कि आर्थिक विकास का कॉरिडोर बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास से न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
UPEIDA द्वारा प्रस्तावित IMLC परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग को एक ही प्लेटफॉर्म पर विकसित करना है। इन क्लस्टर्स को इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि उद्योगों को इंफ्रास्ट्रक्चर-रेडी ज़ोन, बेहतर सड़क संपर्क, बिजली, पानी, डिजिटल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।
फिरोजाबाद पहले से ही अपने विश्वप्रसिद्ध कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। प्रस्तावित IMLC से यहां के पारंपरिक कांच उद्योग को आधुनिक तकनीक, बेहतर लॉजिस्टिक्स और नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी। इस क्लस्टर में ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स,पैकेजिंग और एक्सपोर्ट आधारित उद्योग,वेयरहाउसिंग और सप्लाई चेन सुविधाएं जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे न केवल स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि निर्यात में भी इजाफा होने की उम्मीद है।
कन्नौज को देश की इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और सुगंध उद्योग पर आधारित है। IMLC के माध्यम से कन्नौज में एग्रो-प्रोसेसिंग यूनिट्स,परफ्यूम और फ्रेगरेंस उद्योग,फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग,कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और कृषि उत्पादों की वैल्यू एडिशन संभव हो सकेगी।
इटावा की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के मध्य में स्थित होने के कारण इटावा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभर सकता है। यहां विकसित होने वाला IMLC,मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स,वेयरहाउसिंग, लाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए आदर्श माना जा रहा है। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों तक तेज़ और सस्ती आपूर्ति संभव होगी।
सरकार और UPEIDA का लक्ष्य इन क्लस्टर्स को ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप विकसित करना है। भूमि आवंटन, सिंगल-विंडो क्लीयरेंस, टैक्स इंसेंटिव और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित करेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों की रुचि बढ़ेगी।
IMLC परियोजना से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। स्थानीय युवाओं को अपने ही जिलों में रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे पलायन में कमी आएगी। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी प्रशिक्षण के नए रास्ते भी खुलेंगे।
इन क्लस्टर्स में आधुनिक वेयरहाउस, कोल्ड चेन, ट्रक टर्मिनल और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और उद्योगों की लागत में कमी आएगी।आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे की तेज़ कनेक्टिविटी इन सुविधाओं को और प्रभावी बनाएगी।
आर्थिक जानकारों के अनुसार, यह पहल उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने में मददगार साबित होगी। इससे राज्य की जीडीपी में वृद्धि, निर्यात बढ़ोतरी और औद्योगिक संतुलन को मजबूती मिलेगी।
