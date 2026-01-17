UP Weather: तापमान में बढ़ोतरी के साथ बढ़ेगा कोहरा, यूपी के कई जिलों में शीत दिवस बनने की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, घने कोहरे के कारण सूर्य की किरणें धरातल तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाती, जिससे दिन के तापमान में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हो पाती। इसी वजह से दिन के समय भी ठंड बनी रहती है और शीत दिवस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगामी दिनों में दिन के तापमान में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में दिन चढ़ने के बाद कोहरा देर से छंटेगा, जिससे धूप देर से निकलेगी और सुबह से दोपहर तक ठंड का असर बना रहेगा। हालांकि दोपहर बाद कुछ समय के लिए मौसम खुशगवार रहने की संभावना है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर से बढ़ जाएगी।