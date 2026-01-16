16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Fog Alert: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, शीतलहर और पाले से राहत, कोहरे में होगी बढ़ोतरी, जाने मौसम का अलर्ट

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी के आसार हैं, जिससे शीतलहर और पाले से राहत मिलेगी। हालांकि सुबह के समय कोहरे की तीव्रता और क्षेत्रफल में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 16, 2026

प्रदेशभर में कोहरे की बढ़ेगी चादर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

प्रदेशभर में कोहरे की बढ़ेगी चादर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Fog Update : प्रदेश में पिछले कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड के बीच अब मौसम के मिज़ाज में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। आगामी दिनों में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में क्रमिक वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शीतलहर और पाले से राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि सुबह के समय कोहरे का प्रकोप बढ़ सकता है।

न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी के आसार

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले दिनों प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाए। अब आगामी दो उत्तरोत्तर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से अगले 5 से 6 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस तापमान वृद्धि से विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रुहेलखण्ड मंडल में रात के समय चल रही शीतलहर (Cold Wave) की परिस्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है।

शीतलहर से राहत, लेकिन कोहरे का दायरा बढ़ेगा

हालांकि तापमान में बढ़ोतरी से ठंड की तीव्रता कुछ कम होगी, लेकिन इसके साथ ही कोहरे के क्षेत्रफल और घनत्व में वृद्धि होने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, नमी बढ़ने और हवा की गति धीमी रहने के कारण सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी दृश्यता प्रभावित हो सकती है। खासकर सुबह के समय सड़कों और हाईवे पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।

दिन चढ़ने के साथ छंटेगा कोहरा

राहत की बात यह है कि कोहरा मुख्य रूप से सुबह के समय रहेगा। दिन चढ़ने के साथ ही धूप निकलने पर कोहरा धीरे-धीरे छंट जाएगा और मौसम साफ होने की संभावना है। दिन में मौसम खुशगवार और सुहावना बना रह सकता है, जिससे लोगों को ठंड से कुछ राहत महसूस होगी।

18-19 जनवरी को बारिश के आसार

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 18 और 19 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी और छिटपुट बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि यह बारिश बहुत व्यापक नहीं होगी, लेकिन इससे तापमान में अस्थायी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए यह हल्की बारिश कुछ हद तक फायदेमंद मानी जा रही है, खासकर रबी फसलों के लिए। हालांकि कोहरे और नमी की अधिकता से फसलों में रोग लगने की आशंका भी बनी रह सकती है।

प्रदेश में दर्ज की गयी इस सीजन की सबसे ठंडी स्थितियां

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड ने रिकॉर्ड बनाए, लखनऊ और हरदोई में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। वहीं बरेली में इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। इन परिस्थितियों के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ और लोगों को अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा।

जनजीवन पर असर

लगातार पड़ रही ठंड और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पर भी असर देखा गया। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों को खासा सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर ट्रेन और बस सेवाएं भी कोहरे के कारण प्रभावित रहीं। हालांकि तापमान में संभावित बढ़ोतरी से आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन कोहरे की वजह से यातायात संबंधी दिक्कतें फिलहाल बनी रह सकती हैं।

किसानों के लिए सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे कोहरे और बढ़ती नमी को ध्यान में रखते हुए फसलों की निगरानी करें। आलू, सरसों और सब्जियों की फसलों में रोगों की आशंका को देखते हुए समय पर आवश्यक उपाय करें। हल्की बारिश की स्थिति में खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।

स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता जरूरी

ठंड और कोहरे के इस बदलते मौसम में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों, बच्चों और सांस के रोगियों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और पर्याप्त गर्म तरल पदार्थ लेने की सलाह दी गई है।

आने वाले दिनों का मौसम संकेत

कुल मिलाकर, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में ठंड का असर धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।

  • शीतलहर और पाले से राहत
  • न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी
  • सुबह के समय घना कोहरा
  • दिन में साफ और खुशगवार मौसम
  • ये सभी संकेत आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम की तस्वीर को दर्शाते हैं।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: 15 जनवरी से शीतलहर से राहत, कोहरा बढ़ेगा, 19 जनवरी से पश्चिमी यूपी में बारिश, जाने मौसम का नया अपडेट
लखनऊ
मौसम विभाग का अलर्ट (फोटो सोर्स : Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 08:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Fog Alert: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, शीतलहर और पाले से राहत, कोहरे में होगी बढ़ोतरी, जाने मौसम का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सर्राफा एसोसिएशन ने जारी किए सोना-चांदी के नए रेट, विवाह सीजन में बाजार में तेजी

महंगाई के दौर में ग्राहकों को राहत की उम्मीद, बाजार में दिखी हलचल (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

डिंपल के लिए आया हीरे का हार… अखिलेश ने लौटाया; बोले- उनको शौक नहीं

लखनऊ

UP School Holiday: 16 जनवरी को यूपी के इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, इस जिले में 20 जनवरी तक छुट्टी का ऐलान

UP School Holiday
शिक्षा

‘गठबंधन ना यूपी में करेंगे, ना कहीं और लेकिन…’, जन्मदिन पर मायावती का बड़ा एलान

mayawati big announcement regarding up elections 2027 said not make alliance in up nor anywhere else
लखनऊ

चंद्रशेखर का वजूद खत्म कर दूंगी- पूर्व प्रेमिका डॉ. रोहिणी घावरी ने मायावती से किया वादा

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.