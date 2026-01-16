UP Fog Alert: पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, शीतलहर और पाले से राहत, कोहरे में होगी बढ़ोतरी, जाने मौसम का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले दिनों प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई थी। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड ने अपने तीखे तेवर दिखाए। अब आगामी दो उत्तरोत्तर पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से अगले 5 से 6 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस तापमान वृद्धि से विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद और रुहेलखण्ड मंडल में रात के समय चल रही शीतलहर (Cold Wave) की परिस्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है।