ट्रेन में छेड़खानी ने खोला धर्मांतरण का काला राज: समीर निकला सलामत, छांगुर बाबा गैंग से जुड़ा कनेक्शन!

छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का निवासी है, जो हाल ही में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय धर्मांतरण गिरोह (Religious Conversion Racket) के मास्टरमाइंड के रूप में चर्चा में आया है। वह कभी साइकिल पर फेरी लगाकर अंगूठियां और ताबीज बेचता था, लेकिन पुलिस जांच के अनुसार, कुछ ही वर्षों में उसने धर्मांतरण के खेल के जरिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। जांच में खुलासा हुआ है कि उसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और तुर्की जैसे देशों से भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग मिल रही थी। उसके 40 से अधिक बैंक खातों में 100 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक के लेनदेन के सबूत मिले हैं। फिलहाल, छांगुर बाबा को उत्तर प्रदेश एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस पर 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम' के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने बलरामपुर में उसके द्वारा किए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया है।