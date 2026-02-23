बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ भीषण सड़क हादसा, 1 मौत…कई गंभीर घायल , हाईवे पर मची अफरातफरी

मैजिक में ड्राइवर समेत कुल 16 छात्र-छात्राएं सवार थे। ये सभी उमा देवी पब्लिक स्कूल के छात्र थे और मां गायत्री विद्या मंदिर में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी की छत उड़ गई, स्टेयरिंग टूट गई और आगे का शीशा छात्रों के चेहरे में धंस गया। आगे की सीट पर बैठे चंचल नाम के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य दो छात्रों के पैर टूट गए, सिर फट गए और हाथों में गंभीर चोटें आईं। कई छात्र मैजिक में फंस गए थे।