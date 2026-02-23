23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखीमपुर खेरी

बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ भीषण सड़क हादसा, 1 मौत…कई गंभीर घायल , हाईवे पर मची अफरातफरी

Accident News: लखीमपुर खीरी के ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी टाटा मैजिक और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हुई।

2 min read
Google source verification

लखीमपुर खेरी

image

Anuj Singh

Feb 23, 2026

बोर्ड परीक्षा जा रहे छात्रों की टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर

बोर्ड परीक्षा जा रहे छात्रों की टाटा मैजिक और ट्रक की टक्कर

Lakhimpur Kheri Accident News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सोमवार सुबह करीब 7:10 बजे पढ़ुआ थाने क्षेत्र के ढखेरवा-धौरहरा हाईवे पर जीएस सिंह क्रेशर के पास यह घटना घटी। 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों से भरी टाटा मैजिक और एक ट्रक के बीच आमने-सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए।

पीड़ित छात्र और मैजिक में सवार लोग

मैजिक में ड्राइवर समेत कुल 16 छात्र-छात्राएं सवार थे। ये सभी उमा देवी पब्लिक स्कूल के छात्र थे और मां गायत्री विद्या मंदिर में 10वीं बोर्ड परीक्षा देने जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैजिक का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी की छत उड़ गई, स्टेयरिंग टूट गई और आगे का शीशा छात्रों के चेहरे में धंस गया। आगे की सीट पर बैठे चंचल नाम के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य दो छात्रों के पैर टूट गए, सिर फट गए और हाथों में गंभीर चोटें आईं। कई छात्र मैजिक में फंस गए थे।

हादसे के बाद बचाव

टक्कर की आवाज और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी। मैजिक के पिचक जाने के कारण फंसे बच्चों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मैजिक के दरवाजे तोड़कर अंदर फंसे घायल छात्रों को बाहर निकाला। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक छात्र के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। ट्रक और मैजिक दोनों के ड्राइवरों की भूमिका की जांच की जा रही है। हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और ओवरलोडिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने भीषण हादसे में मदद की, लेकिन कई छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के कारण छूटी परीक्षा

यह हादसा परीक्षा के समय छात्रों और परिवारों के लिए बहुत दुखद है। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे मासूम बच्चों का ऐसा हादसा पूरे क्षेत्र में शोक की लहर ला गया है। परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

Published on:

23 Feb 2026 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं के साथ भीषण सड़क हादसा, 1 मौत…कई गंभीर घायल , हाईवे पर मची अफरातफरी

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

