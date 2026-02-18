18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

लखीमपुर खेरी

UP Board Exam 2026: तिलक-मिठाई से शुरू हुई यूपी बोर्ड एग्जाम, लखीमपुर में छात्रों ने किया हंगामा

UP Board Exam 2026: यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। सुबह और दोपहर की दो पालियों में परीक्षा कराई जा रही है।

2 min read
लखीमपुर खेरी

image

Anuj Singh

Feb 18, 2026

UP Board Exam 2026 की शुरुआत

UP Board Exam 2026 की शुरुआत

UP Board Exam 2026: आज 18 फरवरी 2026 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UP Board Exam 2026) की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहला दिन हिंदी विषय का पेपर है। लाखों छात्र उत्साह के साथ परीक्षा दे रहे हैं। राज्य भर में सुबह और दोपहर की दो पालियों में परीक्षाएं चलेंगी।

मंत्री गुलाब देवी ने छात्रों का किया स्वागत

सेकेंडरी एजुकेशन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने परीक्षा शुरू होने के मौके पर छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कई परीक्षा केंद्रों पर जाकर छात्रों को मिठाई खिलाई और उन्हें शुभकामनाएं दीं। मंत्री ने कहा कि मेहनत से पढ़ाई करने वाले बच्चे जरूर सफल होंगे। उन्होंने छात्रों को आशीर्वाद दिया और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। यह देखकर छात्रों का मनोबल बढ़ा।

परीक्षा का समय और व्यवस्था

पहली पाली सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलती है। दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक होती है। इस बार नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। निगरानी सख्त है ताकि परीक्षा नकल मुक्त रहे। कॉपी में भी बदलाव किया गया है। हाईस्कूल (10वीं) की कॉपी का रंग पिंक है और इंटरमीडिएट (12वीं) की कॉपी का रंग भूरा है। इससे कॉपी बदलने या गलत इस्तेमाल रोकना आसान हो गया है।

प्रयागराज में सुरक्षा इंतजाम

प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 1 लाख 95 हजार से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। यहां 333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। डीएम ने पुलिस अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन हो। केंद्रों के व्यवस्थापकों की बड़ी जिम्मेदारी है। कोई अनुचित काम पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी।" जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है ताकि हर जगह अच्छी व्यवस्था रहे।

लखीमपुर खीरी में घटना

लखीमपुर खीरी के एक इंटर कॉलेज में फीस न जमा होने की वजह से कुछ छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं दिए गए। इससे छात्रों ने हंगामा कर दिया। लेकिन बाद में स्कूल प्रशासन ने प्रवेश पत्र दे दिए और मामला शांत हो गया। ऐसे मामले परीक्षा से पहले ध्यान रखने की जरूरत है।

Published on:

18 Feb 2026 10:10 am

UP Board Exam 2026: तिलक-मिठाई से शुरू हुई यूपी बोर्ड एग्जाम, लखीमपुर में छात्रों ने किया हंगामा

