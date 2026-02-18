UP Board Exam 2026: तिलक-मिठाई से शुरू हुई यूपी बोर्ड एग्जाम, लखीमपुर में छात्रों ने किया हंगामा

प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि जिले में 1 लाख 95 हजार से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। यहां 333 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। डीएम ने पुलिस अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन हो। केंद्रों के व्यवस्थापकों की बड़ी जिम्मेदारी है। कोई अनुचित काम पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी।" जिले को जोन और सेक्टर में बांटा गया है ताकि हर जगह अच्छी व्यवस्था रहे।