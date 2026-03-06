यूपी के पेट्रोल पंपों पर लगी कतारें, बड़े कैन और ड्रम लेकर पहुंचे लोग… जानें क्या हुआ ऐसा

सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों में देखा जा रहा है। लखीमपुर के निघासन और भीरा क्षेत्रों में किसान अपने ट्रैक्टर और बड़े-बड़े ड्रम लेकर लाइन में खड़े हैं। किसानों का कहना है कि अभी खेती का सीजन चल रहा है। अगर डीजल खत्म हो गया तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। बाराबंकी के फतेहपुर और जहांगीराबाद में भी पेट्रोल पंपों के बाहर गाड़ियों की लाइन सड़क तक पहुंच गई। इससे कई जगह जाम की स्थिति बन गई।