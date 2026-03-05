India vs England Semi final: इंग्लैंड को हराकर भारत रचे इतिहास, फैंस ने बाबा विश्वनाथ से मांगा जीत का आशीर्वाद

वाराणसी: टी20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को सेमीफाइनल खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है और हर भारतीय यह चाहता है कि इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचे और टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम करे। इसको लेकर देश भर के अलग-अलग स्थान पर प्रार्थनाओं का दौर भी चल रहा है। इसी कड़ी में नमामि गंगे की टीम ने बाबा विश्वनाथ के द्वार पर खड़े होकर उनकी आरती उतारी और मां गंगा से भारत की जीत की दुआ मांगी।