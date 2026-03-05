शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ लखनऊ में खड़ी रहेगी कांग्रेस,’गोप्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद यात्रा’ पर अजय राय

शंकराचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से गौ माता को लेकर कोई बयान नहीं आया है। उनकी पार्टी की तरफ से कई लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे और साधु संतों के सामने अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। इसमें यह भी साफ हो जाएगा कि हमारे साथ कौन-कौन खड़ा है। शंकराचार्य ने कहा कि इस दौरान हमें रोका जाएगा तो हम कानून का पूरा साथ देंगे, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि मेरी यात्रा एक धर्म यात्रा है और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी और ना ही हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा।