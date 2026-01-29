बिजली उपभोक्ताओं पर महंगाई की मार, यूपी में बिजली हुई 10% महंगी

कंपनियों का कहना है कि उन्हें करीब 616 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली करनी है ताकि बिजली उत्पादन में लगने वाले ईंधन के खर्च की भरपाई की जा सके। पिछले साल नवंबर में बिजली कंपनियों ने जिस रेट पर बिजली खरीदी थी, वह तय रेट से काफी ज्यादा थी। नियामक आयोग ने जो टैरिफ तय किया था उसमें बिजली की दर 4.94 रुपये प्रति यूनिट थी, लेकिन कंपनियों को यह 5.79 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से मिली। इसी अंतर को भरने के लिए अब आम जनता से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है।