योगी सरकार का मास्टर प्लान: यूपी के बड़े शहरों में बनेगी एजुकेशन टाउनशिप

यह टाउनशिप करीब 100 से 150 एकड़ में बनाई जाएगी, जहां पढ़ाई से जुड़ी हर सुविधा एक ही जगह मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि बड़े कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले संस्थान भी होंगे। जो छात्र बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। यहां रहने के लिए आवासीय परिसर भी बनाए जाएंगे, ताकि छात्रों और शिक्षकों को परिसर के अंदर ही रहने का घर मिल सके और उनका समय बचे। आवास विभाग ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।