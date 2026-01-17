योगी सरकार का मास्टर प्लान: यूपी के बड़े शहरों में बनेगी एजुकेशन टाउनशिप

यूपी के बड़े शहरों में बनेंगी एजुकेशन टाउनशिप ,फोटो सोर्स - GPT
UP Education City : उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। यूपी के बड़े शहरों में रहने वाले छात्रों को पढ़ाई और कोचिंग के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में एजुकेशन टाउनशिप तैयार करेगी।
यह टाउनशिप करीब 100 से 150 एकड़ में बनाई जाएगी, जहां पढ़ाई से जुड़ी हर सुविधा एक ही जगह मिल जाएगी। यहाँ सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि बड़े कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्स कराने वाले संस्थान भी होंगे। जो छात्र बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए यहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। यहां रहने के लिए आवासीय परिसर भी बनाए जाएंगे, ताकि छात्रों और शिक्षकों को परिसर के अंदर ही रहने का घर मिल सके और उनका समय बचे। आवास विभाग ने इसकी पूरी रूपरेखा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है।
CM योगी आदित्यनाथ ने उद्योग के साथ कौशल और प्लेसमेंट को देखते हुए सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन की कार्ययोजना को शुक्रवार को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है । अब यूपी के हर जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि उद्योगों को सीधे रोजगार और ट्रेनिंग से जोड़ना बहुत जरूरी है।
इसके लिए हर जिले में कम से कम 50 एकड़ जमीन पर एक खास जोन तैयार किया जाएगा। हर जोन में जी 3 भवन में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं कौशल विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो रोजगार, प्रशिक्षण और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के रूप में कार्य करेगा। यहां ODOP उत्पादों के प्रदर्शन के साथ-साथ ट्रेनिंग हॉल, जिला उद्योग केंद्र और रोजगार कार्यालय जैसी कई सुविधाएं होंगी। इतना ही नहीं, उद्यमियों की मदद के लिए यहां बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर भी मौजूद रहेंगे। यह केंद्र युवाओं और उद्यमियों के लिए एक ही जगह सभी मदद उपलब्ध कराने वाला बनाया जाएगा।
