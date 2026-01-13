योगी सरकार का AI मिशन, 2000 करोड़ से बदलेगी स्वास्थ्य सेवाएं और सिस्टम की तस्वीर

CM योगी ने कहा कि पहले तकनीक की कमी की वजह से भ्रष्टाचार होता था। उन्होंने राशन घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 8 साल पहले गांव-गांव में राशन की चोरी होती थी। जब सरकार ने ई-पॉश मशीनें लगवाईं और डिजिटल जांच की, तो पता चला कि प्रदेश में 30 लाख फर्जी राशन कार्ड चल रहे थे। तकनीक की वजह से चोरी को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इसी तरह, पहले विधवाओं और निराश्रित महिलाओं की पेंशन में बिचौलिए अपना हिस्सा काट लेते थे, लेकिन अब DBT और जनधन खातों की वजह से पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता जाता है।