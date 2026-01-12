यूपी में 5 IAS बने अपर मुख्य सचिव, संजय प्रसाद समेत इन अधिकारियों के नाम शामिल

यूपी में 5 प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, PC- IANS
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए बड़ा फैसला लिया। प्रमुख सचिव स्तर के पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव (एसीएस) पद पर प्रोन्नत किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात तीन आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति दी गई है। सरकार के इस कदम को शासन के शीर्ष स्तर पर अनुभव और दक्षता को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, प्रमुख सचिव स्तर से अपर मुख्य सचिव बनाए गए अधिकारियों में आईएएस संजय प्रसाद, आशीष कुमार गोयल, अमृत अभिजात, आर. रमेश कुमार और मुकेश कुमार मेश्राम शामिल हैं। यह पदोन्नति अपेक्स स्केल (लेवल-17) के तहत की गई है, जो राज्य स्तर पर आईएएस कैडर का सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर है।
आईएएस संजय प्रसाद वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के सबसे विश्वसनीय अधिकारियों में गिना जाता है। उनके पास गृह, सूचना सहित कई अहम विभागों की जिम्मेदारी है, साथ ही नागरिक उड्डयन का दायित्व भी वे संभाल रहे हैं। शासन में उनकी भूमिका नीतिगत समन्वय और रणनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण मानी जाती है।
आईएएस आशीष कुमार गोयल राज्य प्रशासन में अपनी मजबूत प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात हैं। ऊर्जा क्षेत्र में उनके कार्यों को सरकार के अहम सुधारात्मक प्रयासों से जोड़कर देखा जाता है और वे सरकार के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल माने जाते हैं।
आईएएस अमृत अभिजात ने हाल के वर्षों में पर्यटन, संस्कृति और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में अपनी भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और पर्यटन विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई, जिससे राज्य की पर्यटन छवि को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली।
आईएएस आर. रमेश कुमार ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक कार्य करते हुए प्रशासनिक सुधारों और नीतिगत क्रियान्वयन में योगदान दिया है। वहीं, आईएएस मुकेश कुमार मेश्राम ने पर्यटन और पशुपालन जैसे विभागों में रहते हुए नीतिगत बदलावों को प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारने का काम किया है।
इसके अलावा, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात तीन आईएएस अधिकारियों भुवनेश कुमार, मृत्युंजय कुमार नारायण और संतोष कुमार यादव को प्रमुख सचिव पद पर प्रोन्नत किया गया है। माना जा रहा है कि इन पदोन्नतियों से शासन में अनुभव का बेहतर उपयोग होगा और आने वाले समय में नीतिगत फैसलों व विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
