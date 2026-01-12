यूपी में 5 IAS बने अपर मुख्य सचिव, संजय प्रसाद समेत इन अधिकारियों के नाम शामिल

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करते हुए बड़ा फैसला लिया। प्रमुख सचिव स्तर के पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव (एसीएस) पद पर प्रोन्नत किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात तीन आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति दी गई है। सरकार के इस कदम को शासन के शीर्ष स्तर पर अनुभव और दक्षता को और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।