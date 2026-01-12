12 जनवरी 2026,

सोमवार

ग्रेटर नोएडा

नशे में धुत डॉक्टर ने मारी टक्कर, दो सगे भाइयों की मौत, आरोपी गिरफ्तार

Drunk doctor car accident Noida : ग्रेटर नोएडा में नशे धुत डॉक्टर ने सड़क किनारे गाड़ी में डीजल डाल रहे भाइयों को टक्कर मार दी। दोनों की मौत हो गई।

ग्रेटर नोएडा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 12, 2026

नशे में धुत डॉक्टर ने कार से मारी टक्कर, दो भाइयों की मौत, PC- IANS

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा के जीरो प्वाइंट इलाके में रविवार देर रात हाईवे पर खड़ी एक कार को पीछे से तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम कुंडली बांगर, थाना नॉलेज पार्क के निवासी गौरव और मनोज की बोलेरो गाड़ी में जीरो प्वाइंट के पास डीजल खत्म हो गया।

खड़ी गाड़ी में डीजल डाल रहे थे दोनों भाई

सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में डीजल डाल रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक होंडा सिटी कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई।

निजी अस्पताल में डॉक्टर है आरोपी

घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस जांच में सामने आया कि जिस कार ने उन्हें टक्कर मारी उसे नशे में धुत डॉक्टर चला रहा था। आरोपी की पहचान सिद्धार्थ कातयायन (31) निवासी थाना आदमपुर, जिला भागलपुर (बिहार) के रूप में हुई है। आरोपी पेशे से डॉक्टर बताया जा रहा है और वह एक निजी अस्पताल से जुड़ा है।

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से सोमवार को थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने आरोपी को लोटस जिंक सोसायटी, सेक्टर-168 से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से होंडा सिटी कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने एनपीएक्स चौकी का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाने और स्थिति को शांत करने में जुटे रहे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।

Updated on:

12 Jan 2026 07:49 pm

Published on:

12 Jan 2026 07:48 pm

