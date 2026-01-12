नशे में धुत डॉक्टर ने मारी टक्कर, दो सगे भाइयों की मौत, आरोपी गिरफ्तार

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से सोमवार को थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने आरोपी को लोटस जिंक सोसायटी, सेक्टर-168 से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से होंडा सिटी कार भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने एनपीएक्स चौकी का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाने और स्थिति को शांत करने में जुटे रहे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।